هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

شهر شعبان، فيتو
شهر شعبان، فيتو
أجاب الشيخ أحمد السيد السعيد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال يقول: “هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟”.

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟

وقال الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية في لقاء مع “فيتو”: ثبت في السنة المطهرة في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهر شعبان: “ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، تُرفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يُرقع عملي وأنا صائم”.

وأكد الشيخ أحمد السعيد أن صحائف العباد تُعرض على الله في هذا الشهر، ناصحا الناس أن يحرصوا على رفع صحائفهم في حال طاعة وإخلاص لا في حال غفلة. 

لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟

قيل: إن شهر شعبان سمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بحثًا عن الكلأ والمرعى بعد قعودهم عن القتال في رجب، الشهر الحرام. وقيل بل لتفرقهم وتشعبهم في طلب المياه. ويعزو بعضهم تسميته إلى تشعب الأغصان في الوقت الذي سمي فيه تمامًا كما سمي شهرا جمادى لأن الماء كان يجمد فيهما زمن تسميتهما. وقال اللُّغويُّ أحمد بن يحيي: قال بعضهم: إنما سمي شعبانُ شعبانَ لأنه شَعَبَ، أي ظهر من بين شهري رمضان ورجب. ولما كانت العرب تنسأ (تؤجل) الأشهر الحُرُم فقد كانت تُدخِل رجب في شعبان ويطلقون عليهما الرجبان كما أطلقوا على المحرم وصفر.

ما معنى شعبان؟

وكان للعرب أسماء خاصة للشهور، فعلى سبيل المثال، كانت ثمود تبدأ سنتها من شهر “دَيْمر” الموافق لشهر رمضان وتسمي شعبان “مَوْهاء”. ومن الأسماء التي أُطلقت عليه قبل مجيء الإسلام بزمن طويل واستعملته العرب العاربة عادل، ومن معاني العادل الشخص الذي يعدل بربه، ولربما سُمي كذلك لأنهم كانوا يعدلون به رجب في النّسيء. ومنه قول المرأة للحجاج: إنك لقاسط عادل، ومنه حديث علي رضي الله عنه: كذب العادلون بك إذ شبَّهوك بأصنامهم.

ومن الأسماء الأخرى التي أطلقتها عليه العرب العاربة اسم كُسع. والكسع شدة المَرِّ، ويقال كَسَعَه بكذا إذا جعله تابعًا له ومُذهبا به، ومن أسمائه الأخرى التي ذكرها البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية اسم واغلة، كما ذكر أن رمضان كان يُسمى ناطلة. ويقول: الواغل هو الداخل على شراب ولم يُدعَ إليه، وذلك لهجومه على شهر رمضان.

