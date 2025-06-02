سميح ساويرس: جمال وعلاء مبارك عمرهم ما مدوا إيديهم على مليم في مصر (فيديو)

تحدث المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال عن ثورة 25 يناير، قائلا: إن التغيير كان يجب أن يتم على مراحل دون استعجال للحفاظ على الدولة واقتصادها، موضحا: “أصل الأحلام ممكن تودي فى داهية، واللى كان بيحلم إن 6000 سنة بيحكم فيها نظام مركزي ويسيطر عليه فرد وتؤيده المؤسسة العسكرية، فرمسيس الأكبر كان بدرجة لواء وأحمس كان لواء، وهناك أنظمة في العالم تطورت على مدى سنين”.

وأشار إلى أن الثورة الفرنسية قامت في دولة كانت فيها ملك ديكتاتور وفرنسا كدولة تاريخية تافهة عمرها 1000، على عكس مصر عمرها 6000 سنة، ونفس المنظومة، فلا أحد يتخيل أن هذه الدولة ستتحول للديمقراطية في 6 أشهر.



وأكد خلال لقائه ببرنامج بودكاست "الحل إيه"، أن ثورة 25 يناير كانت واضحة مثل الشمس بأنها سترجع البلد إلى الخلف، لأنه لا يمكن خلال 6 أشهر تحويل البلد إلى الديمقراطية.



وقال: "الشعب نزل الشارع وعاوز ديمقراطية تاني يوم الصبح، ماذا لو كان جاء جمال مبارك في الحكم؟"، مؤكدا: "أنه لا يجب مقارنة مصر بسوريا فى توريث الحكم، أثناء حقبة حافظ الأسد وولده، لأن الوضع مختلف تماما، فعائلة الأسد دمرت سوريا، وأولاده كانوا يستغلون كل شيء".

وفيما يخص جمال وعلاء مبارك وما يتردد بشأن استغلال نفوذ والدهم لمشاركة رجال الأعمال، قال: "إطلاقًا أقسم أن جمال وعلاء عمرهم ما مدوا إيدهم على مليم في مصر، ولم يدخلوا شركاء مع أحد".



وأكد: "جمال وعلاء مبارك كانوا يجاملون من الأشخاص الذين يحبون والدهم، وهو كان رجل يتحب، ولكن هم ليسوا مثل أولاد حافظ الأسد الذين كانوا يدخلون في المشروعات تحت شعار "لا فيها إلا أخفيها"، والدليل على ذلك أن شقيقي نجيب كان لديه شركة محمول في سوريا، وأخذوها منه.



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