أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة

ردت هبة، أرملة لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، على الأنباء التي ادعت جمع سعد الصغير مبالغ مالية لمساعدة الأسرة بعد وفاته.

أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير لها

وقالت أرملة إبراهيم شيكا في تصريح خاص لـ"فيتو": "إن سعد الصغير لم يتواصل معها، بشأن الأخبار التي انتشرت وزعمت جمع مساعدات مالية لأسرة اللاعب الراحل".

متابعة؛ “لسه مفيش حاجة حصلت وأول ما يتواصل معايا أكيد هقول للناس”.

ورحل عن عالمنا إبراهيم شيكا يوم 12 إبريل الماضي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 28 عاما

يذكر أن شيكا تم تشخيص مرضه بسرطان المستقيم منذ عدة أشهر قبل وفاته، وخضع لعدة مراحل من العلاج، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن شقيقته وفاته.

وكان شيكا أصيب بـسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج المكثف، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا مؤخرًا، ورغم المحاولات الطبية لإنقاذه، لم يتمكن من تجاوز الأزمة الصحية

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