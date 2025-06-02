معهد التغذية يوصي الحجاج بأخذ أدوية الصداع وخافض الحرارة أثناء مناسك الحج

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح للحجاج خلال أداء مناسك الحج لتأدية فريضة الحج بصحة بعيدا عن الأمراض.

نصائح لتأدية فريضة الحج

أوصى معهد التغذية بضرورة أخذ الحاج حقيبة الإسعافات الأولية تحتوي على أدوية الصداع وخافض الحرارة ومطهرات ولاصق للجروح.

ونصح معهد التغذية بتجنب الازدحام وقت الذروة واستخدام المظلة لتجنب التعرض لاشعة الشمس مباشرة.

وأوصت وزارة الصحة الحجاج المصابين بمرض السكر بضرورة أن يتوافر معهم تمر أو قطعة حلوى لتناوله عند الشعور بأعراض هبوط السكر وذلك خلال أداء مناسك الحج لتجنب الشعور بالتعب.



وقالت وزارة الصحة إن أعراض هبوط السكر في الدم تتضمن:

ضعف عام

دوار

الجوع الشديد

التعرق

كما حذرت وزارة الصحة مرضى القلب والضغط من تناول الأملاح والأطعمة المالحة وعالية الدهون، حيث تساعد في ارتفاع ضغط الدم.



ونصحت بضرورة شراء الوجبات من أماكن موثوقة ونظيفة والتأكد من تاريخ الصلاحية المكتوب على الأغذية والمشروبات المعلبة.

كما أوصت أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة تناول الأدوية في مواعيدها.

وحذرت من تناول اللحوم غير تامة النضج أو النية أو منتجات الألبان غير المبسترة حتى لا تسبب مشكلة صحية أو عسر هضم يؤثر في صحة الحاج.

شنطة الطوارئ للحاج

وأوصت وزارة الصحة كل حاج بشنطة الطوارئ والتي يوضع بها أدوية أخرى بخلاف أدوية علاج الأمراض المزمنة

وتشمل قائمة الأدوية:

١-خافض للحرارة

٢-مضاد للمغص

٣-مضاد للانتفاخ

٤- كريم مرطب

٥- محلول معالجة الجفاف

٦- فرشاة الأسنان والمعجون

الحماية من لدغات البعوض

ويمكن خلال التجمعات للحجاج أن يتسبب أي أنواع من البعوض في نقل الأمراض لذا وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج للحماية من لدغات البعوض خلال موسم الحج 2025.

وقالت وزارة الصحة: إن لدغات البعوض يمكن أن تنقل أمراضًا مثل فيروس زيكا وحمى الضنك.

ونصحت باتباع الآتي للحماية من لدغات البعوض أثناء الحج، من خلال:

١- ارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة تغطي معظم الجسم

٢- الحرص على بقاء الأبواب والنوافذ مغلقة أو استخدام الستائر

٣- استخدم مادة طاردة للحشرات على الجلد أو الملابس

طرق للوقاية من الجفاف

أوصت منظمة الصحة العالمية باتباع هذه النصائح منها:

١- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء أداء الشعائر وابحث عن الظل كلما أمكن.

٢- اشرب الماء بانتظام، حتى لو كنت لا تشعر بالعطش.

٣- احرص على زيادة استهلاك السوائل في الطقس الحار أو عند النشاط البدني.

أعراض الجفاف

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور علامات الجفاف منها:

١- العطش الشديد

٢- جفاف الفم والجلد

٣- البول الداكن

٤– الدوخة أو التعب

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