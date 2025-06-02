سميح ساويرس: مصر أمامها 50 عامًا لتخفيض عدد الموظفين في جهاز الدولة (فيديو)

أكد المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال، أن مصر أمامها 50 عامًا لتخفيض عدد الموظفين في جهاز الدولة، لافتًا إلى أن زيادة عدد الموظفين يتسبب في تدهور الخدمة وتدهور العلاقة بينهم، والأفضل أعطاء الموظفين الذين ليس لهم حاجة في العمل إعانة بطالة والاكتفاء بعدد محدد فقط يكون قادرا على إدارة العمل.

وقال “ساويرس”، خلال لقائه ببرنامج بودكاست “الحل إيه”، مع الدكتورة رباب المهدي، إن موظف الحكومة سبب الأزمة في ضعف المرتبات بمصر، لأن زيادة الأجور يجعل موظف الحكومة يحصل على نفس المرتب وعددهم كبير، ووصل إلى الملايين من الموظفين، موضحا: “ملهمش لازمة”.

وأضاف أن عدد الموظفين في الجهاز الإداري في الدولة كبير جدًا، والأفضل إعطاء إعانة بطالة للموظفين الذين ليس لهم دور ولا عمل، والاكتفاء بالعدد الذي يدير العمل، موضحا: “أقترح أن موظفين الحكومة اللى عددهم زاد عن العمل الأفضل إعطائهم إعانة بطالة، ونقعدهم في البيت”.



قال المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال، إن حماية العامل أو الموظف مسئولية الدولة، ولا يجب الاعتماد على الشركات، ورجال الأعمال، وإنما وضع القوانين والقواعد للعمل.

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