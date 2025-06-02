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أخبار مصر

زلزال بقوة 2.31 درجة يضرب الجيزة وبيان عاجل من الهلال الأحمر

زلزال يضرب الجيزة،
زلزال يضرب الجيزة، فيتو
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رصدت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، هزة أرضية بقوة 2.31 على مقياس ريختر، وعمق 3.17 كم، بمنطقة كوم البيرة بالجيزة، في تمام الساعة 8:10 مساءً.

 

غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري 

 

وتتابع غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تأثيرات الهزة الأرضية، التي شعر بها سكان الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل خطة الطوارئ، مؤكدة أن الهزة بسيطة ونطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من أخطار الزلازل.

 

نصائح الهلال الأحمر 

 

ويوجه الهلال الأحمر المصري تعليمات عاجلة للمواطنين، وهي: تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط، متابعة التحديثات الرسمية  وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري.  

وأوضحت الوضع الحالي مستقر لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو فى الممتلكات حتى الآن.  

وكانت الغرفة قد رصدت خلال الساعات الماضية هزة أرضية شمال الغردقة بقوة 3.3 ريختر، وأخرى بقوة  ٢.٩ في محافظة مطروح.

 

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