بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية بسبب صعوبة امتحان العلوم (فيديو وصور)

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اليوم امتحان مادة العلوم ضمن المواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

واشتكى الطلاب من صعوبة بعض الأسئلة المتعلقة بالجزيئات، إضافة إلى طول فترة الامتحان التي استغرقت ساعتين.

تستمر باقي المواد وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم

الشهادة الإعدادية، وادي الطلاب اليوم امتحان مادة العلوم، على مدار ساعتين، فيما تستمر باقي المواد وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية

ومن جانبه، أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، من خلال تجهيز مقار اللجان، وتأمينها، وتوفير الملاحظين والمراقبين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والرصد عقب انتهاء الامتحانات، وإتاحة الوقت الكافي للطلاب للإجابة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بصورة منظمة وآمنة.

