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خارج الحدود

مصري الجنسية، وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسيرة داعمة للاحتلال

منفذ الهجوم على مؤيدين
منفذ الهجوم على مؤيدين للاحتلال الإسرائيلي في أمريكا، فيتو

أعلنت شبكة فوكس نيوز عن مصادر رفيعة، اليوم الإثنين، أن المشتبه به في الهجوم على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بولدر بواسطة زجاجة حارقة (مولوتوف)، هو مواطن مصري.

 

منفذ الهجوم على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في أمريكا مصري الجنسية

وبحسب الشبكة، فإن المشتبه به يقيم بشكل غير قانوني بعد انتهاء تصريح دائرة الهجرة والمواطنة الخاص به في 28 مارس الماضي.
 

الكشف عن هوية منفذ هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في ولاية كولورادو الأمريكية، هوية المشتبه به الذي هاجم عددا من المؤيدين لكيان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بولدر بواسطة زجاجة حارقة (مولوتوف).

وأكدت أن المشتبه به يدعى محمد سليمان، وأنه وتم اعتقاله من دون أن يبدي أي مقاومة.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) قد أكد أن الوكالة تحقق في "هجوم استهدف تظاهرة داعمة لكيان الاحتلال الصهيوني في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وقال كاش باتيل عبر منصة "إكس": "نحن على علم بهجوم استهدف تظاهرة داعمة لكيان الاحتلال الصهيوني في مدينة بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل"، مضيفا أن "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، بمدينة بولدر.

استهداف مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في ولاية كولورادو الأمريكية (فيديو)

الكشف عن هوية منفذ هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

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الكشف عن هوية منفذ هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

استهداف مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في ولاية كولورادو الأمريكية (فيديو)

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