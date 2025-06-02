التتويج جاء بشرف، الزمالك يهنئ بيراميدز بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على تهنئة نادي بيراميدز بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر نادي الزمالك بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جاء كالتالي:"

توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على صن داونز بهدفين مقابل هدف، في إياب نهائي البطولة على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال أفريقيا

وسجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه، في مرمى صن داونز بالدقيقة 24.

فيما أحرز أحمد سامي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء من ضربة رأس.

سجل رينيرز لاعب صن داونز الهدف الأول في مرمى بيراميدز في الدقيقة 75.

واستمرت محاولات صن داونز لتسجيل هدف، بعد أن احتسب الحكم 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع، ولكن نجح بيراميدز في حسم اللقب لصالحه.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام صن داونز

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

وأدار مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، وعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

وراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

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