موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يحل فريق مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، ضيفا مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره فريق بودو جليمت النرويجي في ملعب "أسبميرا" ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت

تُذاع مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت اليوم في دوري أبطال أور عبر قناة BEIN SPORTS HD2.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي المستدعاة لخوض مباراة اليوم ضد بودو جليمت بعد انتهاء مشواره رفقة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.



ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وهو يمتلك 13 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول البطولة، في حين أن بودو جليمت لديه 3 نقاط في المركز الثاني والثلاثين.





ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

