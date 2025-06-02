عراقجي يكشف مصير الرد الإيراني على الرسالة الأمريكية

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجهات المعنية تجهز في الوقت الراهن الرد المناسب على الرسالة الأمريكية، التي تلقتها طهران، أمس الأحد.

وذكر عراقجي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، حيثُ قدّم تقريرًا عن آخر تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن الرسالة الأمريكية وصلت عبر الجانب العُماني، وذلك عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران في وقت سابق من أمس الأحد.

وأوضح عراقجي أن نظيره العُماني "قدّم عناصر ومقترحات أمريكية خلال زيارته القصيرة"، مشددًا على أن إيران "سترد عليها بما يتوافق مع ثوابتها ومصالحها العليا".

ويأتي تصريح عراقجي قبل جولة سادسة مرتقبة من المحادثات بين واشنطن وطهران لحل النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أنه لم يُعلن بعد عن موعد المحادثات ولا مكانها.

واتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الخضوع لضغوط غربية" في إعداد تقريرها الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن طهران ستقدم ردًا موثقًا وقانونيًا على ما ورد في التقرير الذي وصفه بـ"المُسيس والموجه".

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