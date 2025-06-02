الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عراقجي يكشف مصير الرد الإيراني على الرسالة الأمريكية

عراقجي، فيتو
عراقجي، فيتو

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجهات المعنية تجهز في الوقت الراهن الرد المناسب على الرسالة الأمريكية، التي تلقتها طهران، أمس الأحد.

وذكر عراقجي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، حيثُ قدّم تقريرًا عن آخر تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن الرسالة الأمريكية وصلت عبر الجانب العُماني، وذلك عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران في وقت سابق من أمس الأحد.

وأوضح عراقجي أن نظيره العُماني "قدّم عناصر ومقترحات أمريكية خلال زيارته القصيرة"، مشددًا على أن إيران "سترد عليها بما يتوافق مع ثوابتها ومصالحها العليا".

ويأتي تصريح عراقجي قبل جولة سادسة مرتقبة من المحادثات بين واشنطن وطهران لحل النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أنه لم يُعلن بعد عن موعد المحادثات ولا مكانها.

واتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الخضوع لضغوط غربية" في إعداد تقريرها الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن طهران ستقدم ردًا موثقًا وقانونيًا على ما ورد في التقرير الذي وصفه بـ"المُسيس والموجه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طهران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الوزراء الإيراني الولايات المتحده الامريكيه وزير الخارجية العماني إيران

مواد متعلقة

عراقجي يحدد شروط إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة

عراقجي: جولة مفاوضات النووي في روما "الأكثر احترافية" وواشنطن بدأت تفهمنا بشكل أفضل

عراقجي قبل توجهه لمباحثات النووي في روما: حان وقت اتخاذ القرار

عراقجي: أي تحرك خاطئ ضد إيران سيكون باهظ الثمن

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 2.31 درجة يضرب الجيزة وبيان عاجل من الهلال الأحمر

تعليق غير متوقع لـ شادي محمد على فوز بيراميدز ببطولة إفريقيا

هزة أرضية بقوة 2.92 ريختر تضرب شمال مطروح

التتويج جاء بشرف، الزمالك يهنئ بيراميدز بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

مصدر مقرب يكشف سبب فشل جلسة الصلح بين أحفاد نوال الدجوي

قصة المتهم بالتسبب في مصرع عريس الجنة بكورنيش المقطم.. الجاني شقيق ياسمين النرش صاحبة واقعة المطار الشهيرة.. السير عكس الاتجاه وتعاطي المواد الكحولية أثناء القيادة أبرز الاتهامات

غلق مطلع محور حسب الله الكفراوي لتنفيذ أعمال بخط مياه

محامي نوال الدجوي: ابنتها منى ماتت مقهورة بعد دعوى الحجر عليها

خدمات

المزيد

30 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 1/6/2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز توزيع لحوم الأضحية كلها على الفقراء؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

هل تسقط صلاة الجمعة يوم عيد الأضحى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية