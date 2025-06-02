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لا اتهامات عائلية في مقتل أحمد الدجوي، المستشار القانوني يوضح القصة (فيديو)

نوال الدجوي وأحمد
نوال الدجوي وأحمد الدجوي، فيتو

كشف الدكتور محمد شحاتة، المستشار القانوني للدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، حقيقة ما تردد بشأن توجيه اتهامات من عمرو الدجوي لأقاربه بالتسبب في وفاة شقيقه أحمد الدجوي.


 

حقيقة اتهام عمرو الدجوي حفيدات نوال الدجوي بالتسبب في مقتل شقيقه

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، قال الدكتور شحاتة:"عمرو الدجوي لم يتهم ابنة الدكتورة نوال، الدكتورة منى، أو أي من أقاربه بالتسبب في مقتل شقيقه أحمد الدجوي".

 

مشهد مؤثر بين أفراد العائلة

وأشار إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع عمرو الدجوي بحفيدات الدكتورة نوال كان مليئًا بالمشاعر، موضحًا: "عندما التقى عمرو الدجوي بحفيدتيّ الدكتورة نوال، سادت أجواء من الحزن، وحدثت تعزية متبادلة وبكاء شديد من كل الأطراف عند ذكر الراحلة منى أو الراحل أحمد".

حرص على لم الشمل وتفاؤل بالتسوية

وأكد الدكتور شحاتة أن الدكتورة نوال الدجوي حريصة على لمّ شمل العائلة، مضيفًا: "هناك مفاوضات جارية لتسوية الأمور المتعلقة بتوزيع الأسهم بين أفراد العائلة، وأنا متفائل بالتوصل إلى حلول سريعة تنهي هذه المنازعات".
 

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