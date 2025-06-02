استهداف مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في ولاية كولورادو الأمريكية (فيديو)

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أن الوكالة تحقق في "هجوم استهدف مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة بولدر بولاية كولورادو.



وقال كاش باتيل عبر منصة "إكس": "نحن على علم بهجوم استهدف تظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي فى مدينة بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل"، مضيفا أن "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع".

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Terror attack against pro-Israeli protesters in Boulder, Colorado.



The terrorist threw petrol bombs at the crowd.



At least 7 people wounded. Several suffered severe burns 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/LksawJVU31 June 1, 2025

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن عدة أشخاص أُصيبوا في هجوم باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، بمدينة بولدر.

ووقع الهجوم في منطقة بيرل ستريت مول، وهي منطقة تسوق شهيرة.

وأعلنت شرطة بولدر في كولورادو أنه تم القبض على المشتبه به من دون مقاومة وهو يتلقى العلاج حاليا بعد أن أصيب أيضا خلال الحادث.

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