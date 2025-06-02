الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

استهداف مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في ولاية كولورادو الأمريكية (فيديو)

مظاهرة مؤيدة للاحتلال
مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أن الوكالة تحقق في "هجوم استهدف مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة بولدر بولاية كولورادو.


وقال كاش باتيل عبر منصة "إكس": "نحن على علم بهجوم استهدف تظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي فى مدينة بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل"، مضيفا أن "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن عدة أشخاص أُصيبوا في هجوم باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، بمدينة بولدر.

ووقع الهجوم  في منطقة بيرل ستريت مول، وهي منطقة تسوق شهيرة.

وأعلنت شرطة بولدر في كولورادو أنه تم القبض على المشتبه به من دون مقاومة وهو يتلقى العلاج حاليا بعد أن أصيب أيضا خلال الحادث.

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مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي بولدر بولاية كولورادو بيرل ستريت مول

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