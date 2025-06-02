الغني ليس بكثرة الأموال في البنوك، لماذا يفضل سميح ساويرس عدم توريث أبنائه؟ (فيديو)

أعلن المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال وجهة نظره بشأن تفضيله عدم توريث أبنائه كل ثروته، مؤكدا: “قناعتي أن الأولاد يحصلون على ميراث كتير أوي قد لا يكون في صالحهم وقد يفقدهم الحنين للدخول في نفس تجربة والدهم وجدهم في الإضافة والبناء على ما حصلوا عليه وهو ما يحرمهم من متعة الإنجاز والعمل”.



وقال خلال لقائه ببرنامج بودكاست “الحل إيه”، مع الدكتورة رباب المهدي: “في نفس الوقت سيكون هناك جزء آخر من الأموال يذهب إلى الأعمال الخيرية والخدمة الاجتماعية وهو حل منطقي في حال زيادة الأموال عن الحاجة”.

وحول تباهي البعض بمقتنياتهم الفارهة بشكل علني، تحدث سميح ساويرس أن هذا يعكس عدم امتلاكهم للقناعة بخلاف من لديه قناعة لن يكون في احتياج لهذا الاستعراض، موضحا: “أنا اللي بيشوفني إزاي باللبس، هم كام جاكيت على كام بنطلون مش فارقة معايا لأني مكتفي مش جعان”.



وأضاف المهندس سميح ساويرس أن الغني ليس بكثرة الأموال في البنوك، لكن الغني الذي لديه رضا وسعادة بما يمتلكه وسعادة بمنزله أو سيارته وملابسه، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يقيس الثراء بحجم الأموال في البنوك، وأعرف مليارديرات فقراء بسبب نظرتهم لزملائهم.



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