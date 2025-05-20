أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

التحريات تكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الجيران في قضية نوال الدجوي

فجر مصدر مطلع مفاجآت في قضية تعرض شقة الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، للسرقة والتي حررت به محضرًا رسميًّا في دائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

دعوى حجر و20 قضية في "منتجع النخبة"، بلاغ نوال الدجوي يقلب الموازين ويكشف عن صراعات عائلية مثيرة

تفاصيل مثيرة لا تزال تكشفها التحقيقات في بلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، بشأن تعرض فيلتها الواقعة داخل أحد المنتجعات السكنية الراقية بمدينة السادس من أكتوبر للسرقة، وسط ملابسات معقدة وصراعات عائلية محتدمة.

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، مؤكدة تعرض البلاد إلى ظواهر جوية مقلقة في طقس اليوم.

من لا يملك أعطى من لا يستحق، غضب في الأهلي بعد بيان اتحاد اليد بمشاركة الزمالك في "سوبر جلوب"

سيطرت حالة من الغضب على مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب بيان أصدره الاتحاد المصري لكرة اليد، يتضمن قرار مشاركة الزمالك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة.

الحوثيون يعلنون فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي ردًّا على تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أنا تحت أمر النادي لكن بشرط، طارق سليمان يرد على عودته لتدريب حراس مرمى الأهلي

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون أنه يرتبط بعقد مع نادي المقاولون العرب، لكن لو طلبه النادي الأهلي العودة للعمل سيرحب على الفور بعقد ساري وليس كفترة مؤقتة في جهاز فني مؤقت.

بعد الصيام التهديفي، تقييم "محرج" لأداء محمد صلاح في مباراة برايتون وليفربول

نال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تقييمًا هزيلًا في مباراة فريقه أمام برايتون التي انتهت بهزيمة الريدز بنتيجة 2-3 في الجولة السابعة والثلاثي وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي.

حتى لا نكون قطيعا من الببغاوات، هذه حقيقة تهديد ترامب بالتخلي عن إسرائيل بسبب حرب غزة

نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، نفيها بشكل قاطع أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بالتخلي عن إسرائيل، ردًّا على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

العريس جاهز وهتولع، مسلم يحتفل اليوم بزفافه على يارا تامر بعد عدة تأجيلات وانفصالات

يحتفل مغني المهرجانات مسلم اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، بزفافه من خطيبته يارا تامر، بعد سلسلة من التأجيلات.

رغم سجله الجنائي، تعيين "حما إيفانكا" سفيرا للولايات المتحدة في باريس وموناكو

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين تشارلز كوشنر، والد صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرًا للولايات المتحدة في فرنسا.

رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي، مؤكدًا أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق.

اليوم، غلق باب حجز واختيار وحدات مبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

تغلق اليوم وزارة الإسكان الحجز الإلكتروني واختيار وحدات مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج المتقدمين.

ارتفاع أسعار النفط بعد تعثر المحادثات النووية بين أمريكا وإيران

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في شأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي للمحترفين.

العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في ثلاجات مستشفى سجن أبو سليم بطرابلس

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن عثورها على 58 جثة مجهولة الهوية داخل إحدى ثلاجات مستشفى الحوادث أبو سليم، في طرابلس الذي كان يخضع تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار.

اليوم، استكمال محاكمة 12 متهما في قضية "رشوة وزارة الري"

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة 12 متهمًا في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.

بعد صراع مع ترامب، استقالة مديرة "سي بي إس نيوز" من منصبها

أعلنت الرئيسة التنفيذية لشبكة (CBS News) الأمريكية، ويندي ماكماهون، استقالتها أمس الإثنين، في ظل نزاعها المستمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية.

بيومي فؤاد عن خلافه مع أحمد العوضي: هو اللي رافض يشتغل معاي

أكد الفنان بيومي فؤاد، أن مسلسل قهوة المحطة الذي شارك فيه في رمضان 2024، كان دراما مختلفة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى العمل مع السيناريست عبد الرحيم كمال مؤكدًا أنه كان سعيد بالتجربة.

تفحم جثث العشرات، جيش الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بغزة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهداء إثر قصف طائرات إسرائيلية لمدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

آخر تطورات انتقال مهند علي إلى الزمالك ومصدر يعلن رأي اللاعب النهائي

اقترب اللاعب العراقي مهند علي من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الدخول في مفاوضات قوية معه.

ترامب يتحدث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وزيلينسكي يصدمه: ما تاخدش أي قرار من غيرنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه رأى مشاهد في حرب أوكرانيا لم يشاهد مثلها من قبل، مشددًا على أنه يجب إيجاد حل للحرب.

أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي

على غرار واقعة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، فوجئ الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، بوقف معاشه رغم أنه لا يزال على قيد الحياة.

مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)

فوجئ النجم الأمريكي دينزل واشنطن بتكريمه بشكل مفاجئ في الدورة الثامنة والسبعين بمهرجان كان السينمائي الدولي، ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

نواب بورسعيد يرفضون استقالة كامل أبو علي من رئاسة النادي المصري

أعلنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد رفضها التام استقالة كامل أبو علي من رئاسة مجلس إدارة النادي المصري، مؤكدين تمسكهم باستمراره في منصبه، تقديرًا لما قدمه من جهود كبيرة في خدمة الكيان البورسعيدي العريق.

المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يسمح للرئيس دونالد ترامب برفع الحماية عن 350 ألف مهاجر فنزويلي، ما يتيح للإدارة الأمريكية ترحيلهم.

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة اثنين آخرين في عملية عربات جدعون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، مقتل أول جندي وإصابة اثنين آخرين في عملية "عربات جدعون" التي أطلقها في قطاع غزة.



هل يتضامن الزمالك مع بيراميدز ضد الأهلي وما مصير عبد الله السعيد؟ متحدث النادي يجيب

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد نجم الفريق الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي خاصة وسط أخبار متضاربة عنه.

بمتابعة الوزير، آخر ما توصل إليه اجتماع محافظ بورسعيد وأعضاء المصري بشأن استقالة كامل أبو علي

نتهى الاجتماع الذي جمع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ومجلس إدارة النادي المصري وذلك للنظر في إرجاء قبول الاستقالة التي قدمها كامل أبو على من رئاسة المصري.

22 وزير خارجية يقرون بمنع إسرائيل من دخول المساعدات إلى قطاع غزة

دعا وزراء خارجية أكثر من 20 دولة بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أول رد من نتنياهو على تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض عقوبات على إسرائيل

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الإثنين، العقوبات التي لوحت بها بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذها ضد إسرائيل.

شعبة الدواجن عن نفوق ثلث إنتاج المزارع: لا تستند إلى وقائع دقيقة وهدفها زيادة الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الأوضاع في سوق الدواجن لا تستدعي حالة الهلع المثارة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأمراض الوبائية موجودة في جميع دول العالم، بما في ذلك مصر، لكن الحديث عن نفوق ثلث القطاع الداجني لا يستند إلى وقائع دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.