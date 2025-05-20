الثلاثاء 20 مايو 2025
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اقتصاد

شعبة الدواجن عن نفوق ثلث إنتاج المزارع: لا تستند إلى وقائع دقيقة وهدفها زيادة الأسعار

الدواجن، فيتو
الدواجن، فيتو

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الأوضاع في سوق الدواجن لا تستدعي حالة الهلع المثارة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأمراض الوبائية موجودة في جميع دول العالم، بما في ذلك مصر، لكن الحديث عن نفوق ثلث القطاع الداجني لا يستند إلى وقائع دقيقة.

 

نسب نفوق الدواجن بالمزارع 

وأوضح السيد، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “اقتصاد مصر” عبر قناة أزهري، أن ما يُتداول من أرقام بشأن نسب النفوق غير منطقي، داعيًا إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية المخوَّلة بإصدار البيانات الرسمية، محذرًا من أن هذه الأرقام “المضخمة” يتم توظيفها لدفع أسعار الدواجن للارتفاع بشكل غير مبرر.

 

هل يعاني سوق الدواجن من أزمة وبائية شاملة؟

وأضاف أن السوق المحلي لا يعاني من أزمة وبائية شاملة، مؤكدًا أن الأعلاف متوفرة بكميات تكفي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر قادمة على الأقل، ما يدحض مزاعم حدوث شحّ في الموارد أو توقف في سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن الأمصال واللقاحات المصرية أثبتت كفاءتها العالية، رغم التحديات المتعلقة بتكلفتها، داعيًا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على توازن السوق وحماية المنتجين، خاصة صغار المربين الذين يشكلون عماد الصناعة.

بورصة الدواجن، وشدد السيد على أهمية أن يتم تسعير الدواجن عبر بورصة عادلة تراعي توازن العلاقة بين المنتج والمستهلك، موضحًا أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 80 جنيهًا للكيلو، وهو ما يحقق استقرار السوق ويمنع الاستغلال.

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