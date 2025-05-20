الثلاثاء 20 مايو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي للمحترفين.

 

كأس عاصمة مصر 

طلائع الجيش مع الإسماعيلي 8 مساء - أون سبورت 1 

البنك الأهلي مع مودرن سبورت 8 مساء - أون سبورت 2 

 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

مانشستر سيتي مع بورنموث 10 مساء - بي إن سبورتس 1 

كريستال بالاس مع وولفرهامبتون 10 مساء - بي إن سبورتس 2 

 

الدوري السعودي للمحترفين 

القادسية مع العروبة - 7 مساء - SSC SPORT 

التعاون مع الرياض - 7:20 مساء - SSC SPORT 

الشباب مع اتحاد جدة - 9 مساء - SSC SPORT 

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الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي كأس عاصمة مصر الدوري السعودي

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