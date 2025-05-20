الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

22 وزير خارجية يقرون بمنع إسرائيل من دخول المساعدات إلى قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

المساعدات الإنسانية إلى غزة، دعا وزراء خارجية أكثر من 20 دولة بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك وقعه وزراء خارجية 22 دولة وأعلنه مساء أمس الإثنين: "نقرُّ بوجود مؤشرات على استئناف محدود للمساعدات إلا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدار أكثر من شهرين".

ويضيف البيان: "لقد نفدت المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية.. والسكان يواجهون خطر المجاعة.. يجب أن يتلقى سكان غزة المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها".

وانتقد البيان بشدة قرار إسرائيل السماح بدخول 5 شاحنات فقط تحمل الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر.

وتضمن البيان مطلبين واضحين لإسرائيل "السماح باستئناف كامل للمساعدات إلى غزة على الفور، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ونزيه لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة والحفاظ على الكرامة".

ووفق مصادر إسرائيلية، هذه أول مرة يتم فيها إدخال المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر، ومع ذلك لم يتم السماح سوى لشاحنات قليلة (9 شاحنات) بدخول القطاع.

والإثنين أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن تل أبيب ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، استئناف عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم (كيرم شالوم) ونيتسانا، بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.

يأتي القرار وسط ضغوط دولية مكثفة لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية، مع استمرار التحضيرات لتشغيل آلية توزيع جديدة تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المساعدات إلى قطاع غزة غزة المساعدات الإنسانية إلى غزة سكان غزة ألمانيا فرنسا وبريطانيا

مواد متعلقة

حماس: نتوقع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري

"غزة الإنسانية" تبدأ توزيع المساعدات في القطاع دون مشاركة إسرائيل

السيسي ونظيره الجيبوتي يوجهان رسالة لترامب لوقف حرب غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

ماكرون: يجب وقف إطلاق النار في غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية 
ads

الأكثر قراءة

التحريات تكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الجيران في قضية نوال الدجوي

دعوى حجر و20 قضية في "منتجع النخبة"، بلاغ نوال الدجوي يقلب الموازين ويكشف عن صراعات عائلية مثيرة

أحمد دياب يكشف مفاجأة صادمة بشأن قرار إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

من لا يملك أعطى من لا يستحق، غضب في الأهلي بعد بيان اتحاد اليد بمشاركة الزمالك في "سوبر جلوب"

رئيس الأعلى للإعلام: إعادة بث إعلان "اتصالات" الخاص بالنادي الأهلي بشرط

إيداع علي غزال بمركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ أحكام بحبسه

التحقيق مع حفيدي الدكتورة نوال الدجوي بتهمة سرقة الملايين من شقتها بأكتوبر

أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية