الثلاثاء 20 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة اثنين آخرين في عملية عربات جدعون

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الحرب على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، مقتل أول جندي وإصابة اثنين آخرين في عملية "عربات جدعون" التي أطلقها في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش صادق على نشر خبر مقتل الرقيب يوسف يهودا حراك (22 عامًا)، الجندي في كتيبة الهندسة 601، خلال معركة في شمال قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش لا يزال يحقق في حادثة مقتل يوسف يهودا حراك، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

وأشارت إلى أن الجنديين المصابين تعرضا لجروح وُصفت بأنها طفيفة. 

 

جندي إسرائيلي يطلق النار على أفراد عائلته

ومن جانب آخر كشفت وسائل إعلام عبرية، معلومات عن إصابة جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي خدم فى غزة، باضطرابات نفسية تسببت فى إطلاقه النار على أقاربه.


ونقلت قناة "كان" العبرية، عن رقيب أول احتياط قوله، أن جندي احتياط يعمل تحت إمرته يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، موضحا أنه كان في منزل شقيقه مع أقارب وضيوف آخرين، خرج من إحدى الغرف وهو مسلح بمسدس، وصرخ أن هناك مخربين.

وتابع جندي الاحتياط، أنه كان يعتقد أن هناك مخربين -عناصر المقاومة الفلسطينية- حوله، وبدأ بإطلاق النار على من كانوا في البيت.


معاناة جنود الجيش الإسرائيلي من اضطراب ما بعد الصدمة

وتابع، أطلق النار على زوجة شقيقه، وعلى ابن أخيه، وعلى صديقة طفولتهم التي كانت جزءًا من حياتهم لأكثر من عقدين، وقد أُصيبت بجروح خطِرة، مبينا أن ذلك كان انفصالًا تامًّا عن الواقع، وحادثًا عنيفًا وصعبًا للغاية.

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الحرب على غزة مقتل يوسي يهودا غزة عربات جدعون

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