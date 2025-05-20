أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي

على غرار واقعة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، فوجئ الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، بوقف معاشه رغم أنه لا يزال على قيد الحياة.

وقال “العزبي”عبر حسابه على "فيس بوك": "يا بختك يا أبو زهرة، عندما توقف معاشي دون إخطار لم أعرف السبب وبعد مجهود كبير عرفت أني توفيت إلى رحمة الله تعالى.. وأنا لسه مش عارف من وجهة نظر التأمينات المكشوف عنها الحجاب".

وأضاف: "سألت من حولي هو انا لسه عايش؟ ماذا أفعل؟.. انتهى أصدقائي بأن كل من وصل التسعين عليه أن يثبت أنه ما زال على قيد الحياة أو توفر الدولة معاشه الذي يعتمد عليه في أكله وشربه ودوائه وتتوقف حياته بإذن إخواننا موظفي التأمينات، وبعد دوخة عرفت إن المتهم بالموت يجب أن يثبت أنه حي".



وتابع: "طيب أنا ما بتحركش ولا أخرج وأتنفس بصعوبة، لكن لازم أروح بنفسي مكتب التأمينات، رحت ووقعت بيد مرتعشة وأظهرت بطاقتي واطمأنت الحكومة أني حي يستحق "الحسنة".



واستطرد الكاتب الصحفي الكبير: "صعب عليَّ حالي.. حتى جاء الدور على الفنان الكبير الشهير عبد الرحمن أبو زهرة فأصابه ما أصابني ولكن عندما نشر ابنه الخبر تحركت الحكومة واعترفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقطع المعاش بسبب مشكلة تقنية وأنه تم تداركها فورًا وتم إعادة صرف المعاش له، وهو ما لم يحدث معي ومع كثيرين".

وقف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكان أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كشف عن إيقاف هيئة المعاشات لمعاش والده بسبب شائعات وفاته، وإصرار المؤسسة الحكومية على مقابلة الفنان بنفسه للتأكد من كونه على قيد الحياة.

وكتب أحمد أبو زهرة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ كانت تخرج من حين لآخر اشاعات عن وفاة والدي الفنان عبد الرحمن أبوزهرة (ربنا يخليهولنا ويديله الصحة يا رب) ولكن ده شيء كنا تعودنا عليه، في البداية كنا بنتضايق أنا وأخواتي وأخرج لكي أنفي الكلام الفارغ ده”.



وتابع: “ولكن مع مرور الوقت أصبحنا لا نبالي، ولكن ما لم نتوقعه تماما حدث: قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به نظرا لوفاته وهذه المرة هذه مؤسسة تابعة للدولة وليست شائعات صحافة ومواقع صفراء”.

وأضاف نجل أبو زهرة: “أرسلنا ممثل عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش فكانت الإجابة صاعقة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك ومن أجل أن يتأكدوا أن هذا لم يحدث وهناك خيارين إما أن يأتي بنفسه إليهم أو أن يرسلوا مندوب من عندهم لمقابلته والتأكد أنه مازال على قيد الحياة”

وأكد أحمد أبو زهرة رفض طلبات هيئة المعاشات بحضور شخص غريب إلى منزلهم، فقال: “طبعًا رفضنا أي حد غريب يدخل البيت ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل من أجل سبب كهذا وطبعًا حالته الصحية لن تسمح له أن يذهب إلى المعاشات، إذا كان هو ده التعامل مع فنان معروف مثله فما بالكم مع مواطن عادي كل اللي عمله أنه قرر يقضي أيامه الأخيرة في هدوء وبدون ضجيج حوله”.

ومن جانبها أكدت الهيئة أن سبب الإيقاف كان نتيجة مشكلة تقنية محدودة، وقد تم تداركها فورًا من قبل الفرق المختصة، وتم إعادة صرف المعاش.

ووجّه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم بوكيه ورد للفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية، وتقديم الاعتذار الرسمي عمّا حدث.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على احترام وتقدير الرموز الوطنية والفنية، وتعمل على تطوير أنظمتها التقنية باستمرار لضمان سهولة ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين كافة.

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