نواب بورسعيد يرفضون استقالة كامل أبو علي من رئاسة النادي المصري

أعلنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد رفضها التام استقالة كامل أبو علي من رئاسة مجلس إدارة النادي المصري، مؤكدين تمسكهم باستمراره في منصبه، تقديرًا لما قدمه من جهود كبيرة في خدمة الكيان البورسعيدي العريق.

وأكد النواب، أن استقالة "أبو علي" جاءت مفاجئة وسريعة، دون تمهيد أو مقدمات، ما أثار حالة من القلق بين جماهير النادي التي اعتبرت رحيله خسارة كبيرة في توقيت حرج، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها الفريق الأول للنادي المصري.

وشدد النواب، في بيان لهم، على أنهم يتحركون نيابة عن جماهير بورسعيد التي تثق في قيادة الأستاذ كامل أبو علي للمصري، وتؤمن بقدرته على مواصلة مسيرة التطوير والاستقرار داخل النادي، مشيرين إلى أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إقناعه بالتراجع عن قراره والعدول عن الاستقالة.

وأوضح أعضاء الكتلة البرلمانية، أن النادي المصري بحاجة إلى قيادة بحجم وخبرة "أبو علي"، خاصة في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن دعمه ليس فقط تكليفًا إداريًّا، بل هو مطلب جماهيري واسع، يعكس مدى التقدير الشعبي لشخصه.

وعقد محافظ بورسعيد اللواء محب حبشى، اجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي المصري بعد استقالة كامل أبو على من رئاسة النادي.

وتضمن الاجتماع محاولة لتقريب وجهات النظر وعدول كامل أبوعلى عن الاستقالة.

وفي حال تمسك رئيس المصري بالاستقالة سيكون هناك أمام أعضاء المصري خيارين إما استكمال مدة المجلس بدون كامل أبو على واختيار رئيس جديد من بينهم.

أما في حال رغبة أي عضو بالاستقالة وعدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة سيكون الاتجاه لتعيين لجنة تدير النادي لحين إقامة جمعية عمومية في أقرب وقت.

وهناك ثلاثة من أعضاء إدارة المصري قرروا الاستقالة في حال تمسك كامل أبو علي بالاستقالة.

استقالة كامل أبو علي من المصري

تقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري باستقالته عن رئاسة النادي مبررًا ذلك بسبب ظروفه الصحية.

وطبقًا للقواعد القانونية يتم استمرار المجلس حتى اقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

أسباب استقالة كامل أبو علي

وبرر كامل أبو علي استقالته من رئاسة النادي المصري البورسعيدي لظروفه الصحية التي تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي وفق ما أكده في بيان استقالته التي تقدم بها إلى السيد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.

المحافظ يوجه له الشكر ويعد بتكريم كامل أبو علي

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد تقديره البالغ لكامل أبو علي بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري والذي يعد واحدًا من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

كامل أبو علي

ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًّا للمصري

أعلن مجلس إدارة النادي المصري تعيين ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًّا للفريق وتوجيه الشكر لـ التونسي أنيس بو جلبان أول أمس الأحد.

وتم الاتفاق على أن يتولي ميمي عبد الرازق منصب المدير الفني للفريق وتمت الموافقة على تشكيل الجهاز الفني والاداري والطبي الجديد بمعرفة ميمي عبد الرازق والذي جاء كالآتي:

ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًّا.

محمد معوض مدربًا عاملًا.

السعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا.

سيف داوود مديرًا للكرة.

تفاصيل إنهاء التعاقد مع أنيس بوجلبان

ووافق أنيس بو جلبان وجهازه المعاون علي إنهاء التعاقد بالتراضي.

وجاء قرار الاستغناء عن بو جلبان بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها المصري أمام سيرانيكا برباعية نظيفة في الجولة السابعة من الدوري.

وعانى المصري من سوء نتائج ومستوى خلال الموسم الحالي وودع كأس مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1.

وودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

كما فشل في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

جدير بالذكر أن أمل الحصول علي المركز الرابع مازال موجود بعد الفوز علي البنك الأهلي وحرس الحدود في المباراتين القادمتين.

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