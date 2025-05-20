بعد الصيام التهديفي، تقييم "محرج" لأداء محمد صلاح في مباراة برايتون وليفربول

نال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تقييمًا هزيلًا في مباراة فريقه أمام برايتون التي انتهت بهزيمة الريدز بنتيجة 2-3 في الجولة السابعة والثلاثي وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي.

كما واصل محمد صلاح "الصيام" التهديفي الغريب، وفشل في التسجيل، مجددا، ليبتعد عن سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

وسجل محمد صلاح هدفا واحدا فقط في آخر 8 مباريات بالدوري مع ليفربول، حيث صامه عن تسجيل الأهداف للمباراة الثالثة على التوالي مع ليفربول منذ أن هز شباك توتنهام يوم 27 أبريل الماضي في الدوري الإنجليزي.

وأضاع الفرعون المصري فرصة سهلة لهز شباك برايتون بتسديدة بجوار القائم وسط دهشة كبيرة من متابعي ليفربول.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وبحسب موقع سوفا سكور، فإن صلاح نال تقييما 6.3 بعد أن قدم مستويات باهتة في مباراة برايتون.

ولمس صلاح الكرة 39 مرة، وقدم 14 تمريرة صحيحة من أصل 17، وأرسل كرة طولية صحيحة.

ووجه اللاعب المصري تسديدتين تجاه المرمى ومثلهما خارج المرمى، بخلاف أنه راوغ مرتين بنجاح من أصل 4 محاولات.

وخسر صلاح 6 صراعات ثنائية من أصل 8، بخلاف أنه دخل في صراع هوائي وحيد وخسره، ما يعكس حالة التراجع الكبير في أداء اللاعب المصري خلال مباراة برايتون.

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