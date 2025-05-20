بيومي فؤاد عن خلافه مع أحمد العوضي: هو اللي رافض يشتغل معاي

أكد الفنان بيومي فؤاد ، أن مسلسل قهوة المحطة الذي شارك فيه في رمضان 2024، كان دراما مختلفة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى العمل مع السيناريست عبد الرحيم كمال مؤكدًا أنه كان سعيد بالتجربة.

بيومي فؤاد يعلق على أزمته مع أحمد العوضي

وأكد بيومي فؤاد أنه أصبح في الوقت الحالي يختار أدواره بعناية شديدة بعكس السابق، متابعًا: "ما بقتش بشتغل كتير أنا كنت عامل مسلسل واحد في رمضان بقيت هادي وبختار كتير".

وعن أزمته مع أحمد العوضي قال: "العوضي نجم كبير وأخويا وليَّ الشرف أشتغل معاه تاني بس هو مش عايز يشتغل معايَ، وفي النهاية نحن زملاء مهنة واحدة ولا داعي للخلاف، مشيرًا إلى أنه لن يفتح هذا الجدال مرة أخرى".

وانتشرت أنباء في الآونة الأخيرة حول خلاف بين الفنانين أحمد العوضي وبيومي فؤاد بسبب فيلم "الإسكندراني"، الذي عُرض في الموسم الشتوي الماضي، وتصريحات الأخير بأنه البطل الرئيسي في الفيلم.

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