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ثقافة وفنون

العريس جاهز وهتولع، مسلم يحتفل اليوم بزفافه على يارا تامر بعد عدة تأجيلات وانفصالات

مسلم ويارا، فيتو
مسلم ويارا، فيتو

يحتفل مغني المهرجانات مسلم اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، بزفافه من خطيبته يارا تامر، بعد سلسلة من التأجيلات.

وكتب مسلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": “العريس جاهز.. بكرة هتولع!” ما أشعل تفاعل الجمهور ومتابعيه الذين تداولوا الخبر بشكل واسع.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والغناء، إضافة إلى الأهل والأصدقاء المقربين.

تفاصيل أزمة مسلم مع النقابة 

سبق أن كشف مسلم، خلال حلوله ضيفًا على بودكاست "اللعب مع الكبار"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عن تفاصيل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

 وقال: ما أعرفش ليه النقابة وقفتني عن العمل رغم أني أكتر واحد من جيلي عنده شغل، ولو قلت كل حاجات النقابة، كل كراسي النقابة هتتغير".

وعن تجاهل الفنان مصطفى كامل له، قال: كنت بحبه.. دلوقتِ مش بيرد عليَّ، وما قدرنيش، مشيرًا إلى أنه عانى من أزمة صحية ودخل على إثرها المستشفى بسبب الضغوط النفسية التي مر بها.

 

يارا تامر.. الدعم في أصعب الأوقات

تحدث مسلم عن الدور الكبير الذي لعبته يارا تامر في حياته، مشيدًا بموقفها خلال مرضه الخطير قائلًا: من أكتر المواقف اللي عمري ما أنساها ليارا هي وقفتها معايَ وقت ما كان عندي ميكروب في الدم ودخلت المستشفى أكثر من مرة، في وقت ماكانش حد من أهلي موجود.

 

يارا تامر تتحدث عن علاقتها بمسلم

من جهتها، تحدثت يارا عن فترة الانفصال التي مرت بها مع مسلم، مشيرة إلى أنها تعمدت نشر تفاصيل الخلاف عبر "السوشيال ميديا" لاستفزاز من كان يضمر لهما الشر، وقالت: كنت قاصدة أكتب كل حاجة علشان استفز الشخص اللي كان بيحسدنا.

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مغني المهرجانات مسلم يارا تامر الاعلامي رامي رضوان
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