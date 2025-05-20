الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه

أسعار الأسمنت، فيتو
أسعار الأسمنت، فيتو

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي، مؤكدًا أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق.

وقال الزيني، خلال لقائه في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، إن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك، مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم، وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار.

وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًّا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًّا في تلك الزيادة. وأضاف: “هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية”.

 

وأشار الزيني إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق. وقال: “لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات، لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس شعبة مواد البناء الحكومة اسعار الاسمنت سعر طن الاسمنت ارتفاع اسعار الأسمنت

مواد متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

الصادرات المصرية لإندونيسيا ترتفع إلى 151 مليون دولار خلال 2024.. مواد البناء والخضروات على رأس القائمة.. ووزير الاستثمار: نستهدف دعم المصدرين وتعزيز تواجد المنتجات المحلية بالأسواق الدولية

وزير الاستثمار يستعرض مشروعات هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار
ads

الأكثر قراءة

دعوى حجر و20 قضية في "منتجع النخبة"، بلاغ نوال الدجوي يقلب الموازين ويكشف عن صراعات عائلية مثيرة

من لا يملك أعطى من لا يستحق، غضب في الأهلي بعد بيان اتحاد اليد بمشاركة الزمالك في "سوبر جلوب"

رئيس الأعلى للإعلام: إعادة بث إعلان "اتصالات" الخاص بالنادي الأهلي بشرط

أحمد دياب يكشف مفاجأة صادمة بشأن قرار إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

إيداع علي غزال بمركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ أحكام بحبسه

التحقيق مع حفيدي الدكتورة نوال الدجوي بتهمة سرقة الملايين من شقتها بأكتوبر

منتخب فلسطين يوجه ضربة قاصمة إلى الأهلي بشأن مشاركة وسام أبو علي بمونديال الأندية

التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

كشفته برقية الإسكندرية.. الاستيلاء على ملف الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الجرجير في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية