آخر تطورات انتقال مهند علي إلى الزمالك ومصدر يعلن رأي اللاعب النهائي

اقترب اللاعب العراقي مهند علي من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الدخول في مفاوضات قوية معه.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مهند علي

أكد مصدر مقرب من مهند علي لاعب الشرطة العراقي في تصريحات خاصة لرقم 10 أن مسؤولي نادي الزمالك عقدوا محادثات رسمية مع اللاعب للتعاقد معه بالفترة الصيفية.

وبسؤاله عن موقف اللاعب باللعب مع نادي الزمالك قال: اللاعب يرحب باللعب في نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل حال التوصل لاتفاق على التفاصيل المالية مع وكيل أعماله كريستيان إيميلي الذي يدير الملف مع مسؤولي نادي الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن مفاوضات الزمالك مع مهند علي تسير بشكل إيجابي حتى الآن، واللاعب لديه رغبة ومنفتح على اللاعب للزمالك لكن لم يتم الاتفاق على أي شيء رسمي حتى الآن.

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