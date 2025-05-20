هل يتضامن الزمالك مع بيراميدز ضد الأهلي وما مصير عبد الله السعيد؟ متحدث النادي يجيب

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد نجم الفريق الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي خاصة وسط أخبار متضاربة عنه.



الزمالك متمسك بتجديد عقد عبد الله السعيد

وقال سالم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "عبد الله السعيد رمز وقائد حقيقي للزمالك والنادي يتمسك بوجوده".

تضامن بيراميدز مع الزمالك معنوي

وعن الشكاوى المنتظرة بسبب أزمة مباراة القمة، وفكرة التضامن مع بيراميدز قال: "التضامن مع بيراميدز حتى الآن معنوي، ولا يوجد ملف مشترك بيننا تم تقديمه للمحكمة الرياضية".

واختتم: “الزمالك يجهز الآن ملف مباراة القمة لتقديمه للمحكمة الرياضية”.

أحمد دياب يعلق على تحركات بيراميدز

عن لجوء نادي بيراميدز للخارج لوقف النشاط الكروي في مصر، علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "المادة 58 تسمح للجان القضائية أن تنظر القرارات وقرارها يكون نافذًا، ويمكن لأي طرف اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، ولن أخوض في أي خلفيات تؤثر في مصير أي قرار اتخذه أي نادي، وليس من الوارد إيقاف أي نشاط كروي في مصر لأننا نسير وفق لوائح، ما حدث هو خلاف قانوني وكل طرف من الأطراف يذهب للمحكمة الرياضية الدولية".

وعقب: "ما حدش يقدر يوقف النشاط في مصر لأننا ماشيين صح وما عندناش اللي يودينا للحتة دي، وتحصين القرار عرف موجود في الكرة وهدفه انضباط المسابقة، وهناك مواد في اللائحة تسمح بالطعن والاستئناف والمحكمة الرياضية قراراتها نافذة".

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