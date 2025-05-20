العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في ثلاجات مستشفى سجن أبو سليم بطرابلس

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن عثورها على 58 جثة مجهولة الهوية داخل إحدى ثلاجات مستشفى الحوادث أبو سليم، في طرابلس الذي كان يخضع تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار.

وأوضحت الداخلية في بيان الإثنين أن هذه الجثث تم تخزينها في ثلاجات المستشفى منذ فترة زمنية دون إبلاغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة المختصة.

وأضافت الداخلية أنه جرى حتى الآن الكشف على 23 جثة، اتخذت بشأنها كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توثيق البيانات ورفع العينات.

وأكدت الوزارة قيام جهازي المباحث الجنائية، وبالتعاون مع جهاز الطب والطوارئ، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة، بعمليات الكشف والمعاينة الفنية للجثامين.

وجاء اكتشاف هذه الجثث بناءً على بلاغ وارد إلى المحامي العام بطرابلس من إدارة مستشفى الحوادث أبو سليم.



ونشرت الوزارة صورا للجثث، حيث ظهرت أرقام عليها، بينما حُجبت معالم الوجوه. وتبين أن بعض الجثث كانت في حالة تحلل متقدم، وأخرى محترقة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، قائد جهاز دعم الاستقرار.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا الثلاثاء الماضي يقضي بتفكيك الجماعات المسلحة، مما أسفر عن اندلاع أعنف اشتباكات شهدتها طرابلس منذ سنوات، وأسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وفقا للأمم المتحدة.

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