مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)

فوجئ النجم الأمريكي دينزل واشنطن بتكريمه بشكل مفاجئ في الدورة الثامنة والسبعين بمهرجان كان السينمائي الدولي، ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

جاء ذلك قبل العرض الخاص لفيلمه الأخير "Highest 2 Lowest" تقديرًا لإنجازه المهني، في التكريم الذي لم يُمنح إلا 21 مرة سابقة.

وقامت إدارة المهرجان بتعديل جدولها لاستقبال دينزل واشنطن خلال رحلته السريعة إلى فرنسا، والتي جاءت في يوم عطلته الوحيد من مسرحية "أوثيلو" التي يقوم ببطولتها في نيويورك.

قبل عرض الفيلم، فاجأ مدير المهرجان تييري فريمو، الممثل الحائز على الأوسكار بهذا التكريم، وسط تصفيق حار من الحضور، فيما قدم الجائزة لواشنطن مخرج فيلمه سبايك لي قائلًا: هذا أخي، هنا.

An emotional Denzel Washington accepts an honorary Palme d'Or at his first-ever #Cannes Film Festival pic.twitter.com/K4dJ2pJdqG — The Hollywood Reporter (@THR) May 19, 2025

وقال واشنطن عن التكريم: هذه مفاجأة كبيرة لي، لذا أنا متأثر للغاية. إنها فرصة رائعة للتعاون مع أخي مجددًا، أخي من أم أخرى، وأن أكون هنا مرة أخرى في كان.

وأضاف الممثل الأمريكي: نحن مجموعة تحظى بامتياز في هذه القاعة، إذ نصنع أفلامًا ونرتدي بدلات رسمية وملابس أنيقة ونحصل على أجر مقابل ذلك أيضًا. نحن محظوظون للغاية. أنا محظوظ للغاية. من أعماق قلبي، أشكركم جميعًا.

وعادة ما يمنح المهرجان جائزة سعفة ذهبية فخرية واحدة أو اثنتين في كل دورة. وفي العام الماضي، تم منح الجائزة إلى "ستوديو جيبلي" و"جورج لوكاس". والأسبوع الماضي، حصل روبرت دي نيرو على جائزة سعفة ذهبية فخرية في ليلة افتتاح المهرجان.

وكان قد تم إعلان جائزة دي نيرو مسبقًا، ولكن الجوائز المفاجئة حدثت من قبل، ففي عام 2022، تم منح النجم توم كروز جائزة سعفة ذهبية فخرية مفاجئة "قبل عرض فيلم "توب جان: مافريك".

تدور قصة فيلم "Highest 2 Lowest" حول أحد أقطاب الموسيقى الذي يقوم بدوره دينزل واشنطن، والذي يُستهدف بمؤامرة فدية، ويجد نفسه عالقًا في معضلة أخلاقية بين الحياة والموت، في إطار تشويقي من إخراج سبايك لي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دينزل واشنطن، إلفينيش هاديرا، أوبري جوزيف، جيفري رايت، إيليجاه رايت، ريك فوكس، رود ستريكلاند، جيد كاين، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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