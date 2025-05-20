من لا يملك أعطى من لا يستحق، غضب في الأهلي بعد بيان اتحاد اليد بمشاركة الزمالك في "سوبر جلوب"

كرة اليد، سيطرت حالة من الغضب على مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب بيان أصدره الاتحاد المصري لكرة اليد، يتضمن قرار مشاركة الزمالك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وعلمت “فيتو”، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، أشعل غضب النادي الأهلي، خاصة أن الزمالك لا يحق له المشاركة في البطولة طبقا للائحة، بعد خسارته لقبي السوبر الإفريقي ودوري المحترفين.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد، أن البيان المتضمن لقرار مشاركة الزمالك جاء بسبب ضغوطات مارسها مسئولي القلعة البيضاء على خالد فتحي ومجلسه، وأن الاتحاد المصري لكرة اليد لا يحق له اتخاذ قرار بمشاركة الزمالك من عدمه، وأن القرار يملكه الاتحاد الدولي فقط.

وذكر اتحاد كرة اليد في بيانه، أنه اتخذ قرارا بمشاركة الزمالك رفقة الأهلي في بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب”، وأنه أرسل قراره إلى الاتحاد الدولي، وأن القرار جاء حرصًا منه على مصلحة الفرق المصرية.

وكشف المصدر، أن الحالة الوحيدة التي تسمح للزمالك بالمشاركة في مونديال الأندية، هي منحه صفة الفريق المستضيف، وحينها سيكون من حقه اختيار مجموعته في البطولة العالمية، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الأهلي صاحب لقب السوبر الإفريقي وأيضًا بطل الدوري المحلي “دوري المحترفين”.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد قراره النهائي بشأن ممثلي قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية، وهم طبقا للائحة الأهلي المصري بصفته بطلا للسوبر الإفريقي، والترجي التونسي بصفته وصيفًا لبطل إفريقيا، في حين يتمسك النادي الأبيض بالمشاركة من خلال بوابة الفريق المستضيف.

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