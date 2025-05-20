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حوادث

دعوى حجر و20 قضية في "منتجع النخبة"، بلاغ نوال الدجوي يقلب الموازين ويكشف عن صراعات عائلية مثيرة

نوال الدجوي، فيتو
نوال الدجوي، فيتو

تفاصيل مثيرة لا تزال تكشفها التحقيقات في بلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، بشأن تعرض فيلتها الواقعة داخل أحد المنتجعات السكنية الراقية بمدينة السادس من أكتوبر للسرقة، وسط ملابسات معقدة وصراعات عائلية محتدمة.

 

يعمل رجال قوات الأمن حاليًّا على مراجعة كافة العلاقات المحيطة بـ"الدجوي"، لا سيما أفراد أسرتها وأحفادها، في ظل وجود قضايا متداولة أمام المحاكم بين الجدة وأحفادها تتجاوز 20 دعوى، وصلت إلى حد مطالبة أحدهم بالحجر عليها، بدعوى عدم أهليتها العقلية ومنع بعضهم من زيارتها.

 

ومع أن الأجهزة الأمنية لم تحسم حتى الآن قيمة المبالغ المزعوم سرقتها، أفاد التحقيقات بأن الواقعة تعود لفترة طويلة، فإن ما أعاد فتحها هو زيارة مفاجئة قامت بها "الدجوي" مؤخرًا للفيلا، ما أثار الشكوك ودفعها إلى تقديم البلاغ.

 

المفاجأة الكبرى جاءت على لسان مقربين من الدكتورة نوال، الذين أكدوا أنها لم تطأ الفيلا منذ أكثر من عامين، ما أثار التساؤلات حول توقيت البلاغ، وفتح الباب أمام فرضيات أخرى، من بينها تصفية حسابات عائلية متعلقة بالميراث.

 

وتعكف نيابة أكتوبر حاليًّا على استكمال التحقيقات، بالتوازي مع تحريات المباحث، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة هذا العام، ولا تزال التحقيقات مستمرة، تعمل على كشف غموض القضية.

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الدكتورة نوال الدجوى نوال الدجوي مدينة السادس من أكتوبر

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