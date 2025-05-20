الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، مؤكدة تعرض البلاد إلى ظواهر جوية مقلقة في طقس اليوم.

 

اضطراب الملاحة البحرية

وقالت الأرصاد الجوية في بيان إن طقس اليوم يشهد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر لتكون سرعة الرياح ( 70:50) كم/س، وارتفاع الأمواج من ( 3.5:2.5) متر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 مايو 2025

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية من الساعة 7:4 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين فقد أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الأمواج (2.5: 3.5) متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو حتى الأحد 25 مايو 2025

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدء من اليوم 20 مايو حتى الأحد 25 مايو 2025.

ونشرت الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم 20 مايو 2025 على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية خليج السويس البحر الأحمر الطقس اليوم البحر المتوسط
ads

الأكثر قراءة

التحريات تكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الجيران في قضية نوال الدجوي

من لا يملك أعطى من لا يستحق، غضب في الأهلي بعد بيان اتحاد اليد بمشاركة الزمالك في "سوبر جلوب"

الحوثيون يعلنون فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

أنا تحت أمر النادي لكن بشرط، طارق سليمان يرد على عودته لتدريب حراس مرمى الأهلي

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، الجوافة تتفوق على التفاح وانخفاض كبير ومفاجئ في العنب

أسعار السمك اليوم الثلاثاء، انخفاض 5 أصناف منهم البلطي وارتفاع المكرونة 5 جنيهات

بعد الصيام التهديفي، تقييم "محرج" لأداء محمد صلاح في مباراة برايتون وليفربول

حتى لا نكون قطيعا من الببغاوات، هذه حقيقة تهديد ترامب بالتخلي عن إسرائيل بسبب حرب غزة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية