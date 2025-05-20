انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، مؤكدة تعرض البلاد إلى ظواهر جوية مقلقة في طقس اليوم.

اضطراب الملاحة البحرية

وقالت الأرصاد الجوية في بيان إن طقس اليوم يشهد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر لتكون سرعة الرياح ( 70:50) كم/س، وارتفاع الأمواج من ( 3.5:2.5) متر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 مايو 2025

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية من الساعة 7:4 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين فقد أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الأمواج (2.5: 3.5) متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو حتى الأحد 25 مايو 2025

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدء من اليوم 20 مايو حتى الأحد 25 مايو 2025.

ونشرت الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم 20 مايو 2025 على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.