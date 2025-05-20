ترامب يتحدث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وزيلينسكي يصدمه: ما تاخدش أي قرار من غيرنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه رأى مشاهد في حرب أوكرانيا لم يشاهد مثلها من قبل، مشددًا على أنه يجب إيجاد حل للحرب.

وأضاف ترامب: "سنرى إن كان بالإمكان إيجاد حل. هناك فرصة جيدة بأننا نستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا. روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف للنار".

وأكد أن "الرئيس الروسي بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا"، متابعًا: "أحرزنا تقدمًا في المكالمة مع بوتين".

وأشار ترامب إلى أن "إجراء محادثات أوكرانية روسية في الفاتيكان سيكون أمرًا عظيمًا"، مشددًا على أن "روسيا وأوكرانيا فقط ستحددان شروط الاتفاق".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه طلب من ترامب "عدم اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دوننا".

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