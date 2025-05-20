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خارج الحدود

رغم سجله الجنائي، تعيين "حما إيفانكا" سفيرا للولايات المتحدة في باريس وموناكو

إيفانكا، فيتو
إيفانكا، فيتو

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين تشارلز كوشنر، والد  صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرًا للولايات المتحدة في فرنسا.

يأتي ذلك في خطوة تعقب منح الرئيس الجمهوري في ولايته الأولى نسيبه عفوًا رئاسيًّا عن إدانة جنائية، وفق "فرانس برس".

وأقر الأمريكي تعيين السفير الجديد لواشنطن بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45 صوتًا.

وكوشنر الأب قطب عقارات أمضى عامًا واحدًا في سجن فدرالي بعد أن حُكم عليه في 2004 بالسجن لمدة عامين بتهمة التهرب الضريبي، وعفا عنه ترامب في نهاية ولايته الرئاسية الأولى.

ويصل كوشنر إلى باريس في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، الحليفتين التاريخيتين، وأوروبا بشكل عام، توترات بسبب تهديد الرئيس الأمريكي بحرب تجارية.

وتشارلز كوشنر (71 عامًا) هو والد جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي.

وعمل جاريد كوشنر مستشارًا لترامب، وبخاصة في شؤون الشرق الأوسط، خلال فترة رئاسته الأولى.

ويشغل تشارلز كوشنر أيضًا منصب سفير الولايات المتّحدة لدى إمارة موناكو.

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مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز كوشنر سفير ا للولايات المتحدة فرنسا باريس

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