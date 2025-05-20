أول رد من نتنياهو على تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض عقوبات على إسرائيل

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الإثنين، العقوبات التي لوحت بها بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذها ضد إسرائيل.

واعتبر في بيان أن تصريحات بريطانيا وفرنسا وكندا "جائزة كبرى" لحركة حماس.

وأوضح أن "إسرائيل توافق على رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" لإنهاء حرب غزة.

وتابع: "نحث جميع القادة الأوروبيين على القيام بالمثل".

وتابع: "يمكن للحرب أن تنتهي غدًا إذا أفرجت حماس عن الرهائن وألقت سلاحها".

ينتهك القانون الإنساني الدولي

يأتي ذلك بعدما هدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بوقت سابق مساء أمس الإثنين باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية أن "منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي".

كما أضاف البيان: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية... ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".

كذلك عبر القادة الثلاثة عن دعمهم للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أنهم ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين.

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