بعد صراع مع ترامب، استقالة مديرة "سي بي إس نيوز" من منصبها

أعلنت الرئيسة التنفيذية لشبكة (CBS News) الأمريكية، ويندي ماكماهون، استقالتها أمس الإثنين، في ظل نزاعها المستمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية.

ووصفت ماكماهون، في المذكرة، الأشهر الماضية بأنها كانت "صعبة"، وفق ما أورده تقرير في صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت إلى أنه بات من الواضح وجود تباين في الرؤى بينها وبين الشركة بشأن التوجه المستقبلي للمؤسسة الإعلامية.

وكان بيل أوينز، المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" الشهير، قد غادر "سي بي إس نيوز" الشهر الماضي، بعد أن رفع ترامب دعوى قضائية بمليار دولار ضد البرنامج الإخباري.

ويتهم ترامب برنامج "60 دقيقة" بالتلاعب في تحرير مقابلة مع كامالا هاريس، منافسته الديمقراطية في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ما أدى – حسب زعمه – إلى التأثير في مشاعر الناخبين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن محامين يشككون في فرص نجاح هذه الدعوى، إلا أن شاري ريدستون، المساهم المسيطر في الشركة الأم لشبكة "سي بي إس نيوز"، وهي "باراماونت جلوبال"، لا تزال تسعى للتوصل إلى تسوية مع الرئيس.

وقد يكون ذلك مرتبطًا أيضًا بخطط اندماج شركة "باراماونت" مع "سكاي دانس ميديا"، وهو اتفاق بمليارات الدولارات لا يزال بانتظار موافقة السلطات.

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