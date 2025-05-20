أنا تحت أمر النادي لكن بشرط، طارق سليمان يرد على عودته لتدريب حراس مرمى الأهلي

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون أنه يرتبط بعقد مع نادي المقاولون العرب، لكن لو طلبه النادي الأهلي العودة للعمل سيرحب على الفور بعقد ساري وليس كفترة مؤقتة في جهاز فني مؤقت.

تصريحات طارق سليمان

وأضاف طارق سليمان في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: ما أقدرش أقول للنادي الأهلي لا، وموافق أشتغل فيه ولو يوم واحد لكن أنا مرتبط بعقد مع المقاولون.

وتابع: صعب أشتغل فترة مؤقتة وبعدين أمشي لو الجهاز الفني الجديد جاي ومعاه مدرب حراس مرمى.

وأكمل: أنا تحت أمر النادي الأهلي ولكن في الوقت نفسه أبحث عن الاستقرار وهذا أمر طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.