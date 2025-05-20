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رياضة

أنا تحت أمر النادي لكن بشرط، طارق سليمان يرد على عودته لتدريب حراس مرمى الأهلي

طارق سليمان، فيتو
طارق سليمان، فيتو

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون أنه يرتبط بعقد مع نادي المقاولون العرب، لكن لو طلبه النادي الأهلي العودة للعمل سيرحب على الفور بعقد ساري وليس كفترة مؤقتة في جهاز فني مؤقت.

 

تصريحات طارق سليمان

وأضاف طارق سليمان في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: ما أقدرش أقول للنادي الأهلي لا، وموافق أشتغل فيه ولو يوم واحد لكن أنا مرتبط بعقد مع المقاولون.

وتابع: صعب أشتغل فترة مؤقتة وبعدين أمشي لو الجهاز الفني الجديد جاي ومعاه مدرب حراس مرمى.

وأكمل: أنا تحت أمر النادي الأهلي ولكن في الوقت نفسه أبحث عن الاستقرار وهذا أمر طبيعي.

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طارق سليمان نادي المقاولون العرب المقاولون العرب المقاولون الأهلي

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