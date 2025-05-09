أخبار الفن اليوم: نجوم يدعمون بوسي شلبي في أزمتها مع أبناء محمود عبد العزيز.. إلغاء حفل مدحت صالح بشكل مفاجئ.. حقيقة ادعاء تفكيك قصور الثقافة

امتلأت الساحة الفنية بالأخبار والفعاليات على مدار ساعات اليوم الجمعة 9 مايو 2025.

ونستعرض أبرز تلك الأخبار خلال نشرة “فيتو” الفنية:

ساندت الإعلامية لميس الحديدي صديقتها الإعلامية بوسي شلبي في أزمتها الأخيرة مع أولاد زوجها الراحل محمود عبد العزيز.

وكتبت عبر حسابها على الفيس بوك: "اعرف بوسي شلبي من سنوات طويلة فقد تزامنا في مدرسة " كلية البنات في الزمالك"، ثم فارقت بيننا السنين حتى ضمتنا زمالة العمل من جديد، وكنت دائمًا أقول إن بوسي أشطر مذيعة فنية في مصر وربما في الوطن العربي، مجهود وإخلاص واهتمام لا يتوقف".

مايان السيد، كشفت الفنانة مايان السيد، عن ارتباطها العاطفي بشخص هندي، قائلة: "قابلت واحد هندي في سريلانكا بس الموضوع ما طولش كان 10 أيام وخلص".

ارتباط مايان السيد بشخص هندي

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "قصة الارتباط بالشخص الهندي ما طولتش لإن أنا هنا في القاهرة وهو في مومباي".

أحيا الهضبة عمرو دياب، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية بالكويت أمس الخميس ورفع الحفل شعار كامل العدد.

أحمد داش، كشف الفنان أحمد داش، عن ارتباطه وإتمام خطبته، مؤكدًا أن حفل زفاف سيكون في فصل الصيف.

أحمد داش يعلن ارتباطه

ولفت أحمد داش خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": إلي أنه خلال فترة الجامعة كان حريصا على توجيه المحيطين به بشأن كيفية توظيف أموالهم واستثمارها بالشكل الصحيح.

بشكل مفاجئ ألغت إحدى الشركات المنظمة للحفلات الفنية، حفل الفنان مدحت صالح الذي كان من المقرر إحياؤه مساء الجمعة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، ضمن احتفالات عيد الربيع.

وقالت الشركة، خلال منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الإلغاء جاء لأسباب خارجة عن إرادتها.

وتابعت: “بكل أسف بنعلن عن إلغاء حفل الفنان مدحت صالح اللي كان مقرر إقامته اليوم الجمعة، وده لظروف خارجة عن إرادتنا”.

تعيش الفنانة السورية أصالة نصري، في حالة نفسية سيئة، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري، الذى كان من أصدقائها المقربين.

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن أصالة أصيبت بتشنجات قوية، في الوجه، فور علمها بخبر وفاة صبحي عطري، والذى تسبب في دخولها في أزمة صحية مفاجأة.

أصدر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قرارا بتشكيل اللجنة العليا للدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح، وأعلن رئيس المهرجان الفنان محمد رياض عن أعضاء ذلك التشكيل.

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، الحدث الأبرز على خريطة المسرح المصري.

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إدانته المطلقة لما تقوم به قوات الكيان الإسرائيلي الغاصب من اعتداء وحشي على شعب لبنان الشقيق وذلك بمباركة أمريكية.

ووصف الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الغارات الجوية، التي شنتها قوات الكيان العنصري الغاصب المحتل في جنوب لبنان بأنها الأعنف منذ سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن طرح مسابقة لتصميم شعار وهوية حديقة الزهرية بالزمالك.

وتستعرض فيتو التفاصيل الكاملة لـ مسابقة قطاع الفنون التشكيلية والشروط الكاملة المطلوبة بالفنانين المتقدمين.

علقت الفنانة هند صبري على أزمة الإعلامية بوسي شلبي مع أولاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث زعم أولاد الساحر أن طلاق والدهم للإعلامية تم بعد شهر ونصف فقط من زواجهما أي في عام 1998م.

ساندت المخرجة إيناس الدغيدي الإعلامية بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذين أكدوا أنه طلقها منذ عام 1998

علق الناقد طارق الشناوي على أزمة الإعلامية بوسي شلبي وأولاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثيرت بالوسط الفني، بعد أن زعم أولاد الساحر طلاق والدهم والإعلامية بعد زواج شهر ونصف فقط عام 1998.

وقال الناقد السينمائي: “إن السبب الرئيسي خلف هذا الجدل بين بوسي شلبي وأولاد الراحل محمود عبد العزيز هو ميراث قطعة أرض”.

وجهت النجمة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” رسالة دعم للإعلامية بوسي شلبي على خلفية أزمتها الأخيرة مع أبناء النجم الراحل محمود عبد العزيز.

رزق المطرب حسين الجسمي بمولود جديد، وأعلن ذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي: “اللهم اجعله قرة عين لنا، ‏وأنبته نباتًا حسنًا، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، ‏وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة.”

كرمت أدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73 الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم رحلة 404.

كشف اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حقيقة ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطة تطوير الهيئة التي وصفها البعض في الوسط الثقافي بـ"تفكيك قصور الثقافة" بعد إعلان غلق بعض البيوت في عدد من المحافظات.

وفي تصريحات خاصة لـ “فيتو”، قال اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: لا صحة لما يتردد حول ما يصفه البعض بـ" بتفكيك الهيئة" وأن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة وحديث غير منطقي، فكيف يعقل أن أكون مسؤول عن الهيئة وأقوم بتفكيكها، مضيفًا أن خطة تطوير هيئة قصور الثقافة، ليست برأي فرد واحد وحتي وإن أردت تفكيك الهيئة فكيف ستسمح الدولة لي بذلك.

أعلنت الفنانة كارول سماحة موعد عرض مسرحيتها الجديدة “كلو مسموح”، مؤكدة أنه برغم وفاة زوجها وليد مصطفى منذ 6 أيام فقط إلا أنها تمتلك التزام كبير تجاه فريق العمل.

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها، عندي مسؤولية وإلتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنان على المسرح، هيدي كانت وصية زوجي وليد إنو مهما يصير لازم العمل يكمّل”

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