من أول نظرة وما كملش 10 أيام، مايان السيد تروي قصة حب خاطفة مع شاب هندي (فيديو)

مايان السيد، كشفت الفنانة مايان السيد، عن ارتباطها العاطفي بشخص هندي، قائلة: "قابلت واحد هندي في سريلانكا بس الموضوع ما طولش كان 10 أيام وخلص".

ارتباط مايان السيد بشخص هندي

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "قصة الارتباط بالشخص الهندي ما طولتش لإن أنا هنا في القاهرة وهو في مومباي".

موقف أسرة مايان السيد

وتابعت مايان السيد: "كان الارتباط بالشخص الهندي إعجاب، ولما كلمت بابا وماما قالوا لي هتزهقي وأنتِ أكيد بتهذري وقالوا لي ما ينفعش، وطلعوا بيعاندوا معايا".



وفي وقت سابق، تحدثت الفنانة مايان السيد عن أهمية الدور الذي يقوم به مهرجان الجونة السينمائي في دعم صناعة السينما، قائلة: "بالتأكيد المهرجان مهم جدا للصناعة ولصناع السينما ومهم للفنانين للحديث عن أعمالهم ومشاهدة أفلامهم.. وأفلام غيرهم من كل مكان.. وأيضًا مقابلة بعضهم وتبادل الحديث عن أعمالهم".

وقالت مايان السيد في لقاء خاص مع "فيتو" على هامش حضورها عرض فيلم “الفستان الأبيض” بمهرجان الجونة: "اتبسطت جدًّا في المهرجان السنة دي.. كمان دور السينما مهم في التأريخ وتابعت: السينما لازم كل الناس تتعلمها وتفهم إن دي لغة ومهم كلنا نبقى فاهمينها وهي أكتر حاجة بتوصل مشاعر وبتغير من الشخص".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.