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ثقافة وفنون

هذه الفنانة كانت مرشحة لدور مايان السيد في "ساعته وتاريخه"

بوستر مسلسل ساعته
بوستر مسلسل ساعته وتاريخه

احتل مسلسل "ساعته وتاريخه"  ترند منصة الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" بعد عرض أول حلقة يوم الخميس الماضي، والتي تناولت قضية فتاة المنصورة نيرة أشرف.


وعلمت فيتو من أحد العاملين في المسلسل أن القائمين على العمل رشحوا في البداية الفنانة رنا رئيس لتجسد  نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة مايان السيد، ولكن في النهاية تم الاستقرار على مايان.

 

 

وسلطت الحلقة الأولى التي جاءت بعنوان "تلصص"، الضوء على قضايا الابتزاز الإلكتروني والتي يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدي في بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

 

 

الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه

ووجهت الحلقة الأولى من مسلسل "ساعته وتاريخه"، رسائل كثيرة للتوعية عن قضايا الابتزاز الإلكتروني من خلال قالب درامي، لتنتهي الحلقة بأرقام خدمات الدعم للمواطنين في الوزارات المختلفة ووزارة الداخلية مثل الإدارة تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإنترنت.

 

وضمت الحلقة الأولى نجوم من تجربة "كاستنج" التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منهم سلمى عبد الكريم وأمنية باهي وإسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، والحلقة قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري وكتابة وإخراج عمرو سلامة.

 

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل "ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات "dmc" ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

 

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام، والرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

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