تفاصيل مسابقة الفنون التشكيلية لتصميم شعار وهوية حديقة الزهرية بالزمالك

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن طرح مسابقة لتصميم شعار وهوية حديقة الزهرية بالزمالك.

وتستعرض فيتو التفاصيل الكاملة لـ مسابقة قطاع الفنون التشكيلية والشروط الكاملة المطلوبة بالفنانين المتقدمين.

يدور موضوع التصميم حول الهوية البصرية المتكاملة لكافة المواد الدعائية والطباعة الخاصة بحديقة الزهرية، وتهدف إلى إيصال رسائل بصرية تتناسب مع ما تمثله الحديقة من قيم بيئية وتاريخية وجمالية وتوضح أيضا تفرد الموقع وندرة وتنوع العناصر النباتية بالحديقة.

شروط التقدم لمسابقة قطاع الفنون التشكيلية

أكد قطاع الفنون التشكيلية أن الاشتراك مكفول لمصممي الجرافيك من خريجي الكليات الفنية، كما يسمح باشتراك مجموعات لا تتجاوز عدد 3 أفراد من طلاب السنوات النهائية بكليات الفنون الجميلة والتصميم تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس أو المعاونين.

وذلك على أن يكون آخر موعد لتسليم ملف التسابق 31 مايو 2025 لتعلن النتائج بعد أسبوع من تاريخ التسليم.

جوائز مسابقة قطاع الفنون التشكيلية

وحدد قطاع الفنون التشكيلية جوائز للمراكز الثلاثة الأولي وتكون كالآتي:

الجائزة الاولى: 50 الف جنيه (خمسون ألف جنيه مصري )

الجائزة الثانية: 30 ألف جنيه ( ثلاثون ألف جنيه مصري )

الجائزة الثالثة: 20 ألف جنيه ( عشرون ألف جنيه مصري )

طريقة التقديم على مسابقة قطاع الفنون التشكيلية

وأعلن القطاع أن الطريقة الصحيحة للتقديم على مسابقة تصميم شعار وهوية حديقة الزهرية بالزمالك يكون من خلال إرسال ملف العرض النهائي بصيغة (pdf) مع ملفات المصدر الموقع الخاص للقطاع، من هنا

المطلوب في مسابقة تصميم شعار وهوية حديقة الزهرية بالزمالك

تصميم الشعار (اللوجو)

الشكل الأساسي: تصميم شعار يعبر عن طبيعة حديقة الزهرية.

الألوان المقترحة: يفضل تقديم لوحة ألوان (بالتة ألوان).

الاستخدامات المتعددة: يجب أن يكون الشعار واضحًا وقابلًا للاستخدام على جميع الوسائط (اللافتات، المطبوعات، وسائل التواصل الاجتماعي).

إصدارات الشعار:

ملون

أبيض وأسود

إصدارات أفقية ورأسية

تصميم الهوية البصرية الكاملة

دليل استخدام الهوية (Brand Guidelines) يشمل:

الألوان الأساسية والثانوية: توضيح درجات الألوان واستخداماتها.

الفونطات (Typography): تحديد الفنطات المستخدمة في العناوين والنصوص مع أمثلة.

أنماط العناصر البصرية: أيقونات، زخارف، أو رسومات يمكن استخدامها في التصاميم المختلفة.

الاستخدامات الصحيحة والخاطئة للشعار: لضمان عدم تحريف الهوية.

3. أمثلة لبعض تطبيقات الهوية على المواد المختلفة

الملصقات والإعلانات الترويجية: نماذج للبوسترات أو إعلانات الفعاليات داخل الحديقة.

بطاقات الموظفين وأدوات التواصل الرسمية: نماذج لبطاقات التعريف، البريد الإلكتروني، والأوراق الرسمية.

الهدايا التذكارية والتطبيقات التجارية: تصميمات لأكواب، قمصان، وحقائب بألوان وهوية الحديقة.

اللوحات الإرشادية داخل الحديقة: تصميم نماذج للوحات بأحجام مختلفة.

4. تقديم ملف العرض النهائي

ملف PDF يحتوي على شرح للمفهوم الإبداعي: كيف يعبر التصميم عن حديقة الزهرية؟ وما هي الفكرة وراء الشعار؟

ملفات المصدر:

ملفات الشعار بصيغ AI, EPS, PDF, PNG

ملفات تطبيقات الهوية بصيغ PSD أو AI

نموذج ثلاثي الأبعاد (إن أمكن) لكيفية تطبيق الهوية داخل الحديقة.( إختياري )

5. متطلبات أخرى

شرح فيديو قصير (اختياري): يمكن للمتسابق تقديم فيديو مدته 1-2 دقيقة يشرح فكرته وتطبيقاته.( إختياري)

التزام بالموعد النهائي: يجب تقديم جميع الملفات قبل تاريخ التسليم المعلن عنه.

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