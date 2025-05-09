الدبلة في إيدي، أحمد داش يعلن ارتباطه ويفصح عن موعد حفل الزواج (فيديو)

أحمد داش، كشف الفنان أحمد داش، عن ارتباطه وإتمام خطبته، مؤكدًا أن حفل زفاف سيكون في فصل الصيف.

أحمد داش يعلن ارتباطه

ولفت أحمد داش خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": إلي أنه خلال فترة الجامعة كان حريصا على توجيه المحيطين به بشأن كيفية توظيف أموالهم واستثمارها بالشكل الصحيح.

حكاية أحمد داش قبل الشهرة والتمثيل

وتابع: بعد دخولي عالم التمثيل والشهرة اضطريت الابتعاد عن فكرة توظيف أموال الناس وبدأت في الاهتمام بنفسي ومظهري والتمثيل.

وأشار أحمد داش:"دبلة ارتباطي حاليًّا في إيدي اليمين ومن المنتظر يكون الفرح في الصيف".

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