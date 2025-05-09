مش بعرف أقرأ عربي، طارق العريان يمازح الجمهور أثناء تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المخرج طارق العريان، عضو لجنة تحكيم، في فعاليات المهرجان بالدورة الـ 73.

ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

وأعرب طارق العريان عن سعادته بتكريمه من الكاثوليكي، مشيرا إلى أنه مهرجان كبير وعريق، ومازح الجمهور قائلا: "أنا مش بعرف أقرأ عربي".

وتشهد الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما العديد من الجوائز، وهي كالآتي: جائزة الريادة السينمائية وتمنح لكل من؛ الفنان أحمد ماهر والفنانة صابرين والفنان محمود الحديني ولوسي والفنانة سميرة محسن.

وتمنح جائزة المهرجان الخاصة لـ مريم نعوم، وجائزة فريد المزاوي تذهب إلى المخرج هاني لاشين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما بالنسبة لجائزة الإبداع الفني وتذهب لكل من مادلين طبر وانتصار والمنتج حسن الفلا ومدير التصوير مصطفى عز الدين.

وبالنسبة لجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي تذهب للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، والفنان طه دسوقي أفضل ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وأخيرا جائزة المركز التشجيعية تذهب للفنانة هاجر السراج.

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