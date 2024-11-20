أحمد داش وياسمينا العبد ضمن قائمة فوربس لمشاهير انستجرام تحت سن الثلاثين

أعلنت فوربس ميدل ايست عن قائمة فوربس لمشاهير انستجرام تحت سن الثلاثين وتضمنت القائمة كلا من النجوم أحمد داش وياسمينا العبد.

وصرحت فوربس عن كيفية اختيار هؤلاء الشباب المبدعين، بتعاون فريق البحوث لدى فوربس مع ميتا الشرق الأوسط لإعداد قائمة مشاهير انستجرام تحت سن الثلاثين التي تضم نخبة من الشباب الموهوبين في مجالات متنوعة، مثل: الموضة والموسيقى والطهي والتلفزيون والسينما، حيث يسهمون في إلهام جيل جديد من المبدعين، ويؤثرون عليه بعمق.

الفنان أحمد داش

وقد انتهى أحمد داش مؤخرًا من تصوير فيلمه نجوم الساحل ويعتبر أحدث أعماله مسلسل مسار إجباري الذي تصدر محركات البحث منذ عرض حلقاته في موسم رمضان ٢٠٢٤.

الفنانة الشابة ياسمينا العبد

وتنتظر ياسمينا العبد عرض فيلم سكر الجزء الثاني خلال فاعليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كما من المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي في شهر ديسمبر حيث انضمت لفريق العمل مؤخرًا.

ويعد أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل البحث عن علا 2، المتوفر حاليًا على منصة نتفليكس.

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