شهادة مهمة لـ لميس الحديدي تحسم أزمة زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

ساندت الإعلامية لميس الحديدي صديقتها الإعلامية بوسي شلبي في أزمتها الأخيرة مع أولاد زوجها الراحل محمود عبد العزيز.

وكتبت عبر حسابها على الفيس بوك: "اعرف بوسي شلبي من سنوات طويلة فقد تزامنا في مدرسة " كلية البنات في الزمالك"، ثم فارقت بيننا السنين حتى ضمتنا زمالة العمل من جديد، وكنت دائمًا أقول إن بوسي أشطر مذيعة فنية في مصر وربما في الوطن العربي، مجهود وإخلاص واهتمام لا يتوقف".

وتابعت: "تحولت الزمالة إلى صداقة ودعم فى كل المواقف الصعبة لكلٍ منا.. أذهلتني المحنة التي تواجهها حاليًّا فكيف لسيدة عاشت زوجه لعشرين سنة على مرأى ومسمع كل الناس والإعلام أن يشكك فجأة في صحة زواجها؟ أليس ذلك تشكيكًا في محمود نفسه قبل أن يكون قصفًا لها؟ ولماذا الآن بعد سنوات من وفاة محمود عبد العزيز".

وأضاف "كانت هناك تعاونات فنية بين شركة "جود نيوز" (التي يملكها عماد أديب) وبين محمود عبد العزيز في السينما وأخرج عادل أديب فيلم "ليلة البيبى دول" الذي شارك في بطولته محمود وكانت بوسي تسافر معه دائمًا إلى مهرجان "كان" وكل المهرجانات الدولية.. ولم يكن هناك أي حديث سوى أنهما زوجان، وذهبا إلى بيت الله إلى الحج وكان هو محرمها.. فهو زوجها".

وأضافت: "أليس كل ذلك إشهارًا؟ ولماذا لم يشكك فيه حينها؟ أو حتى عقب وفاة محمود مباشرةً؟

وعندما رحل محمود -وأشهد انها كانت لا تغادر المستشفى في مرضه - ذهبت لتعزيتها في بيت محمود وسط الأولاد والزوجات.. كانت تعيش مع محمود في بيته ثم انتقلت إلى بيتها بعد رحيله".

وأوضحت أنه "لن اذكر أمورًا مادية من حق بوسي فقط ان تذكرها.. لكنها بقيت محافظة لذكرى زوجها الذي أحبته طوال عمرها..يتخيل المرء أنه شهد كل أنواع المشكلات.. لكن تأتي الأيام بالعجب العجاب. أما بوسي فهي سيدة قوية مثابرة لن يضيع الله حقها".

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