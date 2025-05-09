تضم سامح حسين وسوسن بدر، تشكيل اللجنة العليا للدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح

أصدر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قرارا بتشكيل اللجنة العليا للدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح، وأعلن رئيس المهرجان الفنان محمد رياض عن أعضاء ذلك التشكيل.

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، الحدث الأبرز على خريطة المسرح المصري.

اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري

وتتشكل اللجنة العليا للدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري من الأسماء الموقرة التالية:

• الفنانة القديرة سوسن بدر - عضوًا

• الفنان سامح حسين - عضوًا

• المخرج والكاتب نادر صلاح الدين - عضوًا

• الكاتب وليد يوسف - عضوًا

• الناقد والشاعر يسري حسان - عضوًا

• الناقدة رشا عبد المنعم – عضوًا



بالإضافة إلى الأعضاء بحكم مناصبهم:

• المخرج خالد جلال - رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي

• المعماري حمدي السطوحي - رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية

• الدكتور أحمد بهي الدين العساسي - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب

• اللواء خالد اللبان - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة

• المخرج هشام عطوة - رئيس البيت الفني للمسرح

• المخرج عادل حسان - رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية.

كما يتولى الدكتور عادل عبده منصب مدير المهرجان، وماجدة عبد العليم المنسق العام للمهرجان.

وقال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان: أعرب عن سعادتي واعتزازي بتشكيل هذه اللجنة العليا الموقرة، التي تضم قامات فنية وفكرية لها بصمات واضحة في المشهد الثقافي المصري، ووجود هذه الكوكبة من المبدعين والخبراء في اللجنة العليا يمثل إضافة قيمة للمهرجان، ويثري النقاشات والرؤى التي ستساهم في تحقيق أهداف الدورة الثامنة عشرة وتقديمها بالصورة الأمثل.

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