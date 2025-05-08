بوسي شلبي لـ فيتو: أولاد محمود عبد العزيز عاملين حاجة غلط

قالت الإعلامية بوسي شلبي في تصريحات خاصة لفيتو إن لديها شكًّا كبيرًا في إثارة الأزمة حول طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تكن كل الاحترام للراحل.

وتابعت: "أولاد محمود عبد العزيز عاملين حاجة غلط في الوقت الحالي، وعشان كده الموضوع دا تم إثارته".

وكانت قد أصدرت بيانًا صحفيًّا توضح فيه حقيقة الأمر.



وأكدت خلال البيان أنها زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز لحين وفاته.

وأضافت أن البيان الذي أصدره ورثة الفنان الراحل لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله.. وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه.

وتابعت في بيانها: “تود الإعلامية بوسي شلبي تأكيد أن علاقتها بالراحل محمود عبد العزيز كانت علاقة زوجية شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء كما يعلمون جيدًا أن المرحوم محمود عبد العزيز لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون طوال حياته وحتى وفاته”.

وأصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا، مساء أمس الأربعاء، للرد على ما وصفوه بـ "المنشورات المغلوطة" التي انتشرت مؤخرًا والتي تتعلق بعلاقة الفنان الراحل بالإعلامية بوسي شلبي من زواج وطلاق.

مغالطات وأكاذيب

وجاء في بيان ورثة الفنان الراحل "أن الإعلامية بوسي شلبي - من دون الإشارة إلى اسمها - قامت بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من "المغالطات والأكاذيب" بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهار طلاقها".

وأضاف الورثة في البيان "أنهم آثروا الصمت حتى يقول القضاء كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، حيث صدرت جميع الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، والتي وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

طلاق.. وعلاقة عمل

وأكد ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز صحة المستندات التي تثبت طلاق الإعلامية من والدهم الراحل، وجاء في البيان: "نعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجًا بها حتى أيامه الأخيره هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

كما أكد ورثة الراحل محمود عبد العزيز: "نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان، ونؤكد أننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".

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