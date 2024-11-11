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ثقافة وفنون

أحمد داش يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

خطوبة أحمد داش، فيتو
خطوبة أحمد داش، فيتو

احتفل الفنان الشاب أحمد داش ،  بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي بسيط اقتصر علي الأسرة والأصدقاء المقربين

أحمد داش يحتفل بخطوبته 

ظهرت علامات الفرحة والسعادة علي أحمد داش خلال احتفاله بحفل خطوبته 

ومن ناحية أخري يواصل صناع فيلم “نجوم الساحل” بطولة الفنان أحمد داش والفنانة مايان السيد، تصوير أحداث ومشاهد العمل، وذلك خلال الفترة الحالية، تمهيدا لدخول العمل مرحلة المونتاج فور انتهاء تصويره.

فيلم نجوم الساحل 

يتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

أبطال فيلم نجوم الساحل

ويشارك في بطولة فيلم نجوم الساحل كل من: أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد صيام، أحمد عبدالحميد، علي السبع، مالك عماد، مغني الراب فليكس، وغيرهم، والعمل من إخراج رؤوف السيد.

 

 

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أحمد داش الفنان أحمد داش خطوبة أحمد داش أحمد داش يحتفل بخطوبته

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