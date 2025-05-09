تكريم منى زكي في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي وتعليق مفاجئ من عمرو يوسف

كرمت أدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73 الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم رحلة 404.

وقدم الفنان عمرو يوسف جائزة منى زكي، وقال: منى زكي معجونة فن وبتشتغل مع نفسها بمنتهى القوة يشرفني أن أقدم الجائزة دي للأخت والصديقة منى زكي.

وقالت منى زكي: شكرا لك يا عمرو على كلامك وشكرا المركز الكاثوليكي ومش أول مرة أحس إحساس الدفئ.

ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

وتشهد الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما العديد من الجوائز، وهي كالآتي: جائزة الريادة السينمائية لكل من؛ الفنان أحمد ماهر والفنانة صابرين والفنان محمود الحديني ولوسي والفنانة سميرة محسن.

وتمنح جائزة المهرجان الخاصة لـ مريم نعوم، وجائزة فريد المزاوي تذهب إلى المخرج هاني لاشين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما بالنسبة لجائزة الإبداع الفني وتذهب لكل من مادلين طبر وانتصار والمنتج حسن الفلا ومدير التصوير مصطفى عز الدين.

وبالنسبة لجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي تذهب للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، والفنان طه دسوقي أفضل ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وأخيرا جائزة المركز التشجيعية تذهب للفنانة هاجر السراج

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