عمرو دياب يشعل حفله بالكويت ويعلن موعد طرح ألبومه الجديد (فيديو)

أحيا الهضبة عمرو دياب، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية بالكويت أمس الخميس ورفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل عمرو دياب في الكويت

وبدأ عمرو دياب حفله بالكويت بأغنية يا أنا يا لاء ثم قدم بعدها عدد كبير من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفاجأ عمرو دياب الجمهور، بإعلان موعد طرح ألبومه الجديد، مؤكدا أنه سيطرحه في موسم عيد الأضحي لعام 2025.

أحيا الهضبة عمرو دياب يوم الأحد الماضي حفلًا غنائيًّا كبيرًا في دبي بالقرية العالمية وسط حضور جماهيري رفع شعار كامل العدد.

وخطف عمرو دياب الأنظار بإطلالة شبابية مميزة باللونين الأحمر والأسود خلال فقرتي الحفل، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها أجمل عيون الشهيرة ببرج الحوت، وده لو اتساب، وأنت الحظ.

وواصل الهضبة فقرات حفله وسط تفاعل مع الجمهور الذي انتظر منه مجموعة من أغانيه المحببة لديهم مثل يا قمر التي رددوها معه عدة مرات، وكذلك قمرين، وتملي معاك، وغلاوتك، وياه، وشكرًا من هنا لبكرة".

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